Nantes-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Ziraat Türkiye Kupası
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Nantes, sahasında Metz'i konuk edecek. 10 hafta sonunda 9 puanla 15. sırada yer alan Nantes, evinde oynayacağı maçta 3 puan almayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Metz ise puanını 8'e çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, "Nantes-Metz maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Nantes-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 11:51
Nantes-Metz maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 11. hafta, önemli bir mücadeleye sahne olacak. Nantes, Metz'i konuk edecek. İlk 10 haftada yalnızca 9 puan toplayabilen sarı-yeşilli ekip, iç sahada oynayacağı bu karşılaşma ile yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Diğer yanda Metz cephesi ise oldukça zorlu bir deplasman mücadelesine hazırlanıyor. Şu ana kadar 7 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, bu maçtan en az bir puan çıkararak alt sıralardan uzaklaşma hedefinde. Peki, Nantes-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NANTES-METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında oynanacak Nantes-Metz maçı 2 Kasım Pazar günü saat 19.15'te başlayak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
