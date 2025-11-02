Lille-Anger maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Berke Özer oynayacak mı?

Lille-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 11. haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri, Lille ile Angers arasında oynanacak. Geçen hafta yaşadığı mağlubiyetin ardından 7. basamağa gerileyen Lille, sahasında oynayacağı bu karşılaşmada moral depolayarak yeniden üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Taraftarının büyük desteğini arkasına alacak olan kırmızı-mavililerde, milli oyuncu Berke Özer'in kadroda olup olmayacağı ise en çok konuşulan başlıklardan biri. Diğer tarafta ise Angers cephesi, deplasmanda puan almanın hesaplarını yapıyor. Ligde 10 puanla 13. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında dirençli bir futbol sergileyerek sahadan eli boş dönmemeyi hedefliyor. Peki, Lille-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında oynanacak Lille-Angers maçı 2 Kasım Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

LILLE-ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak Lille-Angers maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE-ANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Berke Özer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Andre, Bouaddi; Correia, Haraldsson, Fernandez; Igamane

Angers: Koffi; Arcus, Camara, Lefort, Ekomie; Belkebla, Abdelli; Belkhdim, Mouton, Sbai; Cherif