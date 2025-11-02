Lens Lorient maçı CANLI izle! Ligue 1 Lens-Lorient maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan dorukta! Lens ile Lorient, ligde kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Peki, Lens - Lorient maçı canlı nasıl izlenir ve hangi kanalda yayınlanacak? Futbolseverler için bu maç kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Lens - Lorient karşılaşmasının canlı izleme seçenekleri, yayın linkleri ve maç öncesi tüm istatistikler futbolseverler için büyük önem taşıyor. Peki, Ligue 1 Lens-Lorient maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ligue 1 Lens-Lorient maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

LENS - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in heyecan dolu mücadelesi 2 Kasım 2025 Pazar günü 19:15'te başlayacak.

LENS - LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?

Lens – Lorient maçını canlı olarak izlemek isteyenler beIN SPORTS MAX 2 kanalını takip edebilir.

LENS LORIENT MAÇI NASIL İZLENİR?

