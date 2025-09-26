CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 6. hafta maçında Strasbourg ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Taraftarlar maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 11:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Strasbourg - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 6. hafta maçında Strasbourg,evinde Marsilya'yı ağırlayacak. Stade De La Meinau'da oynanacak karşılaşmada Jeremie Pignard düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Strasbourg - Marsilya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Strasbourg - Marsilya maçı 26 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Ersun Yanal'dan F.Bahçe için olay hamle!
REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
DİĞER
Mevlüt Tezel, Ali Koç'un Fenerbahçe'yi uğrattığı zarara değindi! "Düştüğü durum o kadar kötü ki..."
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinde neler yaşandı? | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze...
F.Bahçe'de Volkan Demirel için kritik görüşme!
G.Saray Barış Alper ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bulgaristan Türkiye maçı detayları! Bulgaristan Türkiye maçı detayları! 11:12
Bayern Münih - Werder Bremen maçı hangi kanalda? Bayern Münih - Werder Bremen maçı hangi kanalda? 11:12
Girona - Espanyol maçı hangi kanalda? Girona - Espanyol maçı hangi kanalda? 11:04
Ersun Yanal'dan F.Bahçe için olay hamle! Ersun Yanal'dan F.Bahçe için olay hamle! 10:51
Trevor Clevenot kimdir? Trevor Clevenot kaç yaşında, nereli? Trevor Clevenot kimdir? Trevor Clevenot kaç yaşında, nereli? 10:22
Alanyaspor - Galatasaray maçı detayları! Alanyaspor - Galatasaray maçı detayları! 10:18
Daha Eski
F.Bahçe'de şok gerçek! Tam 4 yıldız... F.Bahçe'de şok gerçek! Tam 4 yıldız... 10:11
G.Saray'da flaş gelişme! Sözleşmesindeki madde... G.Saray'da flaş gelişme! Sözleşmesindeki madde... 09:53
Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının hakemi kim? Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının hakemi kim? 09:50
F.Bahçe'de Volkan Demirel için kritik görüşme! F.Bahçe'de Volkan Demirel için kritik görüşme! 09:15
Sane'den sürpriz karar! 3 sene boyunca... Sane'den sürpriz karar! 3 sene boyunca... 09:10
Bugünkü maçlar 26 Eylül Cuma 2025 Bugünkü maçlar 26 Eylül Cuma 2025 08:43