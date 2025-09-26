Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Strasbourg - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 6. hafta maçında Strasbourg,evinde Marsilya'yı ağırlayacak. Stade De La Meinau'da oynanacak karşılaşmada Jeremie Pignard düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Strasbourg - Marsilya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Strasbourg - Marsilya maçı 26 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak.