PSG-Lens maçı izle | PSG-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen PSG ile Lens, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "PSG-Lens maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, PSG-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında oynanacak PSG-Lens maçı 14 Eylül Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Parc des Princes'te oynanacak PSG-Lens maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-LENS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Barcola, Ramos

Lens: Risser, Gradit, Baidoo, Sarr, Aguilar, Thomasson, Sangare, Udol, Thauvin, Said, Fofana