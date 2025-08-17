CANLI SKOR ANA SAYFA
Brest-Lille maçı canlı izle | Brest-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Brest-Lille maçı canlı izle | Brest-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Fransa Ligue 1 2025-2026 sezonu 1. haftasında Brest ile Lille karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun açılış haftasında 3 puan alarak etkili bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada Berke Özer'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Brest-Lille maçı canlı izle" aramalarını sürdürüyor. Peki, Brest-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 10:24 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 10:25
Brest-Lille maçı canlı izle | Brest-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Brest-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonunun perdesi açılıyor. İlk hafta mücadelesinde Brest, sahasında güçlü rakibi Lille'i konuk edecek. Sezona 3 puanla giriş yaparak moral kazanmak isteyen iki ekip de kritik maçta hata yapmamak için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde dikkatler milli kaleci Berke Özer'in ilk 11'de sahada olup olmayacağına çevrilmiş durumda. Futbolseverler ise heyecan dolu karşılaşma öncesi, "Brest-Lille maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Brest-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BREST-LILLE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Brest-Lille maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

BREST-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Francis-Le Ble'e oynanacak Brest-Lille maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BREST-LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brest: Majecki, Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Locko, Magnetti, Doumbia, Lees-Melou, Balde, Del Castillo, Ajorque

Lille: Berke Özer, Toure, Ngoy, Ribeiro, Perraud, Andre, Bouaddi, Broholm, Haraldsson, Correia, Giroud

