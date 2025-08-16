Lens - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lens - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Lens, evinde Lyon'u ağırlayacak. Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak karşılaşmada Romain Lissorgue düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Lens - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lens - Lyon MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lens - Lyon maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lens - Lyon MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lens: Risser; Baidoo, Sarr, Udol; Aguilar, Diouf, Thomasson, Machado; Guilavogui, Said; Thauvin

Lyon: Descamps; Kumbedi, Mata, Niakhate, Tagliafico; Maitland-Niles, Tolisso, Morton, Tessmann, Fofana; Mikautadze