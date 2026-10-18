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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kafilesi belli oldu!

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kafilesi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması öncesi siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 14:29 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 14:31
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kafilesi belli oldu!

Trendyol Süper Lig!in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması öncesi siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu belli oldu.

Vaclav Cerny ve Dusan Vlahovic listede yer alırken sakatlığı devam eden Orkun Kökçü kamp kadrosunda yer almadı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy

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