Malaga - Real Sociedad maçını canlı takip edebilirsiniz...

La Liga'nın 9. haftasında Malaga, sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak. Bugün saat 19.30'da başlayacak karşılaşma S Sport'tan canlı izlenebilecek. Avrupa Ligi'nde Union SG ile berabere kalan Real Sociedad, gözünü yeniden lige çevirirken Malaga ise sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar futbolseverler tarafından araştırılıyor.

MALAGA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 9. haftasında oynanacak Malaga - Real Sociedad karşılaşması, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Mücadele, Malaga'nın ev sahipliğinde La Rosaleda Stadı'nda oynanacak.

MALAGA - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Malaga ile Real Sociedad arasındaki La Liga mücadelesi Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

Real Sociedad, La Liga'da sezonun ilk sekiz haftasında topladığı 13 puanla üst sıralarda yer alıyor. Konuk ekip, Malaga karşısında kazanarak ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.

Avrupa Ligi'nde Union SG ile 1-1 berabere kalan Real Sociedad, Avrupa mücadelesinin ardından yeniden lige odaklanacak. Teknik ekip, Malaga deplasmanında alınacak üç puanla takımın ligdeki yükselişini sürdürmesini amaçlıyor.

İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar da dikkat çekiyor. Real Sociedad, Malaga'ya karşı son sekiz lig maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Bu galibiyet, Ocak 2017'de deplasmanda alınan 2-0'lık sonuç oldu.

MALAGA KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Malaga, sezonun ilk sekiz haftasında dört puan toplayarak puan tablosunun alt sıralarında bulunuyor. Ev sahibi ekip, Real Sociedad karşısında taraftarının desteğini arkasına alarak önemli bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor.

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