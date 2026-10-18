Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 20 Ekim Salı günü konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Corendon Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular, yenilenme çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.