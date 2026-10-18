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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynayacağı Slavia Prag karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 18:08
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 20 Ekim Salı günü konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Corendon Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular, yenilenme çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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