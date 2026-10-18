Kocaeli'de kazanan Göztepe!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Deplasman ekibi, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Göztepe'nin gollerini 24. dakikada Shaw (kendi kalesine) ve 77. dakikada Miroshi kaydetti.
Kocaelispor'un tek golü ise 82. dakikada penaltıdan Berkan Kutlu'dan geldi.
Göztepe bu sonuçla puanını 9'a çıkarırken, Kocaelispor 12 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe evinde Arca Çorum FK'yi ağırlayacak. Kocaelispor ise deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR:
17. dakikada sağ kanattan Uğur Kaan Yıldız'ın yerden sert ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Altunbaş'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
24. dakikada Göztepe öne geçti. Sol taraftan Rhaldney'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Juan'ın kafa vuruşunda, savunmada Show'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
29. dakikada Henrique'nin pasıyla ceza yayı dışında topla buluşan Miroshi'nin sert şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen iki hamlede topu kontrol etti.
İlk yarıyı Göztepe 1-0 önde tamamladı.