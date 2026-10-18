Türkiye'nin köklü spor geleneklerinden yağlı güreşte sezonun son organizasyonlarından biri Antalya'da gerçekleştirilecek. 5. Geleneksel Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelecek başpehlivanları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tarihinde değişikliğe gidilen organizasyonda Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, Erkan Taş ve İsmail Balaban gibi önemli isimlerin mücadele etmesi bekleniyor. Özellikle Kaş'taki önceki dört organizasyonun tamamını kazanan İsmail Balaban'ın performansı merak ediliyor. Peki, Kaş Yağlı Güreşleri ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte organizasyonun ayrıntıları.

KAŞ YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5. Geleneksel Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri, 18 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenecek. Başlangıçta 17 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan organizasyon, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün ertelendi. Henüz güncel olarak başlama saati belirtilmeyen organizasyonun ilgili kanallardan takip edilmesi ön görülüyor.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF), 16 Ekim'de erteleme duyurusunu yayımladı. Federasyonun güncel müsabaka takviminde de organizasyonun yeni tarihi 18 Ekim olarak yer aldı.

KAŞ YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

5. Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri'nin Kanal V, Tek Rumeli TV ve Rumeli TV ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

KAŞ BELEDİYESİ YAĞLI GÜREŞLERİ NEREDE YAPILACAK?

Kaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek güreşlere Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'ndeki Kınık Futbol Sahası ev sahipliği yapacak.

Organizasyon, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi bünyesindeki Gelişim Ligi kapsamında gerçekleştirilecek. Böylece farklı boylarda mücadele eden pehlivanlar da başpehlivanlarla birlikte er meydanında yer alma fırsatı bulacak.

KAŞ YAĞLI GÜREŞLERİ'NE HANGİ BAŞPEHLİVANLAR KATILACAK?

Kaş'taki organizasyon öncesinde yayımlanan katılımcı listesinde yağlı güreşin tanınmış isimleri bulunuyor.

Öne çıkan başpehlivanlar arasında şu sporcular yer alıyor:

İsmail Balaban

Ali Gürbüz

Orhan Okulu

Yusuf Can Zeybek

Erkan Taş

Mustafa Taş

Mehmet Yeşil Yeşil

Fatih Atlı

İsmail Koç

Ali İhsan Batmaz

Cengizhan Şimşek

Furkan Durmuş Altın

Osman Kan

Bekir Eryücel

Kaan Kaya

Yunus Emre Yaman

Okan Acar

Mustafa Batu

Süleyman Başar

Kürşat Şevki Korkmaz

Ayrıca Ali Yanatma, Salih Dorum, Onur Şenel, Recep Taslak, Süleyman Aykırı, Semih Turgut, Yıldıray Pala, Yıldıray Akın, Emre Erkal, Turan Balaban, Kemal Şahin, Cenk İldem ve çok sayıda başpehlivanın ismi geçiyor.

2025 KAŞ YAĞLI GÜREŞLERİ'Nİ KİM KAZANDI?

24 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen 4. Geleneksel Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu. Toplam 700 pehlivanın mücadele ettiği ve 40 başpehlivanın katıldığı organizasyonda Balaban, finalde Bekir Eryücel'i mağlup ederek üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaştı. Güreşlerde Kürşat Şevki Korkmaz ve İsmail Koç üçüncülüğü paylaşırken organizasyonun güreş ağalığını Sinan Çelik üstlendi.

2026 KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI ERKAN TAŞ DA LİSTEDE

Kaş'ta mücadele etmesi beklenen isimlerden Erkan Taş, 2026 yılında Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanına ulaşmıştı.

Kanal V'nin 29 Temmuz'da yayımladığı haberde de Kırkpınar'ın son başpehlivanı olarak tanıtılan Taş, Kaş için açıklanan katılımcılar arasında bulunuyor.

Dolayısıyla organizasyonda İsmail Balaban'ın Kaş'taki galibiyet serisinin yanı sıra son Kırkpınar şampiyonunun performansı da öne çıkacak.

KAŞ YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ LİG KAPSAMINDA?

Bu yıl beşincisi düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 2026 Gelişim Ligi faaliyet takviminde yer alıyor.

Organizasyonun amacı yalnızca başpehlivanlık mücadelesinden ibaret değil. Farklı boylardaki pehlivanların er meydanında güreşmesi, yağlı güreş geleneğinin yeni kuşaklara aktarılması açısından da önem taşıyor.

Kaş Belediyesi'nin 2024 organizasyon raporunda minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş gibi farklı boylarda müsabakalar yapıldığı belirtiliyor.