Juventus - Lazio maçını takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Juventus, sahasında Lazio'yu konuk edecek. Allianz Stadium'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın başlama saatini, yayın kanalını ve muhtemel ilk 11'leri araştırıyor. Juventus, Avrupa kupalarında aldığı galibiyetin ardından ligde de çıkış yakalamayı hedeflerken, Serie A'da yenilgisiz ilerleyen Lazio zorlu deplasmanda serisini sürdürmek istiyor. İki takımın mücadelesinde gözler teknik direktörlerin kadro tercihlerinde olacak. İşte Juventus - Lazio maçı bilgileri...

JUVENTUS - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus, Lazio'yu sahasında ağırlayacak. 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

JUVENTUS - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus ile Lazio arasındaki Serie A karşılaşması Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

JUVENTUS, CELTA VIGO GALİBİYETİNİN ARDINDAN LİGDE ÇIKIŞ ARIYOR

Juventus, hafta içindeki Avrupa Ligi karşılaşmasında Celta Vigo'yu deplasmanda 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Avrupa'da olumlu bir sonuç elde eden siyah-beyazlı ekip, şimdi lig performansını yükseltmeye odaklanıyor.

Serie A'da son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Juventus, geçen hafta Cagliari ile 1-1 berabere kaldı. Ligde üst sıralara yaklaşmak isteyen Torino temsilcisi, Lazio karşısında kazanarak hem puan kayıplarını telafi etmeyi hem de moral bulmayı hedefliyor.

Teknik direktör Luciano Spalletti'nin karşılaşmada nasıl bir kadro tercih edeceği de merak konusu. Juventus'un Avrupa maçından sonra yoğun fikstüre girmesi nedeniyle bazı oyuncuların dinlendirilmesi ihtimali bulunuyor.

LAZIO, YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Gennaro Gattuso yönetimindeki Lazio, Serie A'da sezonun dikkat çeken ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor. Başkent temsilcisi, ligdeki yenilmezlik serisini korumak ve üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor.

Lazio, geçen hafta Monza karşısında aldığı galibiyetle puanını yükseltti. Juventus deplasmanında da etkili bir performans sergilemesi halinde zirve yarışındaki iddiasını güçlendirebilir.

JUVENTUS - LAZIO MAÇI CANLI SKOR EKRANI