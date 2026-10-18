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Anasayfa Galatasaray Lille'den Berke Özer açıklaması: Galatasaray maçında...

Lille'den Berke Özer açıklaması: Galatasaray maçında...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Lille'den Berke Özer'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. İşte Ligue 1 ekibinde Teknik Direktör Davide Ancelotti'nin yaptığı o açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 16:34
Lille'den Berke Özer açıklaması: Galatasaray maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının 3. hafta maçında Lille ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıları ağırlayacak olan Ligue 1 ekibinde mücadele öncesi yaşanan sakatlıklar dikkat çekiyor. Özellikle Ayase Ueda'dan mahrum kalacak olması nedeniyle hücum hattında güç kaybı yaşaması beklenen Lille, Berke Özer'in Brest maçında forma giymemesinin ardından oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, yetenekli eldivenin Arsenal maçında aldığı darbe nedeniyle Brest maçında forma giymediğini açıklarken Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceğini şu sözlerle duyurdu...

"YETİŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Berke Özer, Arsenal maçında aldığı darbe sebebiyle ligde Brest maçında forma giyemedi. Ancak Galatasaray maçına yetişeceğini düşünüyorum."

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