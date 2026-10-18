CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Diğer Milli Takımlar Millilerimiz namağlup şampiyon!

Millilerimiz namağlup şampiyon!

İsviçre ev sahipliğinde gerçekleşen Avrupa Şampiyonası B Division karşılaşmalarında kusursuz bir performans sergileyen Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, bütün maçlarını galibiyetle tamamlayarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 13:41 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 13:45
Millilerimiz namağlup şampiyon!

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Nottwil kentinde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden milli takım, turnuvayı namağlup tamamladı.

Grup aşamasındaki tüm maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İsrail'i mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Avrupa karmasıyla karşılaşan milli takım, müsabakayı 41-39 kazanarak Avrupa Şampiyonası B Division'da şampiyon oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, şampiyonlukta emeği bulunan sporcuları, antrenörleri ve teknik ekibi tebrik etti.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku!
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Rafael Leao...
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
İBB "sel sorununu çözdük" dedi İstanbul sulara gömüldü... Algı tabelada kaldı! Altyapı bahanesiyle harcanan 212 milyar nerede
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
144. randevu Akyazı'da! Muhtemel 11'ler...
Çakar yorumladı! İptal edilen goller...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus - Lazio maçı bilgileri Juventus - Lazio maçı bilgileri 13:30
Real Madrid - Sevilla maçı bilgileri Real Madrid - Sevilla maçı bilgileri 13:18
Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? 12:32
Italiano'dan dev maça özel stoper kararı! Italiano'dan dev maça özel stoper kararı! 12:29
Trabzonspor - Beşiktaş maçı bilgileri Trabzonspor - Beşiktaş maçı bilgileri 12:16
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Rafael Leao... G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Rafael Leao... 12:15
Daha Eski
Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı bilgileri Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı bilgileri 12:05
Iğdırspor - Boluspor maçı detayları Iğdırspor - Boluspor maçı detayları 08:17
''Bu takım G.Saray'ı yener!" ''Bu takım G.Saray'ı yener!" 08:41
Vanspor - Ümraniyespor maçı detayları Vanspor - Ümraniyespor maçı detayları 08:46
''G.Saray kör topal yoluna devam ediyor'' ''G.Saray kör topal yoluna devam ediyor'' 08:46
Kayserispor - Batman Petrolspor maçı detayları Kayserispor - Batman Petrolspor maçı detayları 09:06