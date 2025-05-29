Reims-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Reims-Metz maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1 play out ikinci maçında Reims ile Metz karşı karşıya gelecek. Üst lige çıkma hayali kuran ve ilk maçını sahasında oynayan Metz 1-1'lik sonucun ardından mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Reims ise iç sahada skor üstünlüğünü almayı amaçlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Reims zorlu karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymak istiyor. İki takımın da Ligue 1 yolculuğunu belirleyecek heyecan dolu karşılaşmada hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Ayrıca, Reims-Metz maçı canlı yayın bilgileri de futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Reims-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REIMS-METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1 play out turunda oynanacak Reims-Metz maçı 29 Mayıs Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak.

REIMS-METZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Auguste Delaune Stadyumu'nda oynanacak Reims-Metz maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Reims: Diouf, Sekine, Kipre, Okumu, Akieme, Patrick, Gbane, Edoa, Nakamura, Tia, Pefok

Metz: Sy, Kouao, Sane, Mboula, Udol, Deminguet, Stambouli, Van Den Kerkhof, Bokele, Hein, Sabanly

İKİ TAKIM ARASINDA 71. RANDEVU

Tarihleri boyunca 70 defa karşı karşıya gelen Metz ile Reims, Ligue 1 play out turunda 71. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 21 karşılaşmayı Metz kazanırken, 26 mücadeleyi de Reims üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 23 maç ise beraberlikle sonuçlandı.