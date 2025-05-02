CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Nice-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Nice ile Reims 32. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 20:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nice-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice-Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 32. haftada Nice ile Reims kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE-REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice-Reims maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

NICE-REIMS MUHTEMEL 11'LER

Nice: Bulka, Abdelmonem, Ndayishimiye, Bard, Clauss, Boudaoui, Rosario, Mendy, Bouanani, Sanson, Laborde

Reims: Diouf, Buta, Gbane, Okumu, Kipre, Akieme, Ito, Edoa, Kone, Nakamura, Pefok

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

&

Cimbom aradığı yıldızı İspanya'da buldu!
Aslan'da tek hedef farkı açmak! İşte Buruk'un 11'i
DİĞER
Can Borcu'nda aşkın yolundan dönmüyorlar
Bakan Bayraktar'dan Turkuvaz zirvesi sonrası A Haber'de açıkladı: Yeni müjdeyi bu ay içinde milletimizle paylaşabiliriz
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat kulüpten ihraç edildi!
F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torino-Venezia maçı ne zaman? Torino-Venezia maçı ne zaman? 20:21
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat kulüpten ihraç edildi! Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat kulüpten ihraç edildi! 19:59
Rayo Vallecano-Getafe maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Getafe maçı ne zaman? 19:55
G.Saray Net Global Sivasspor maçına hazır! G.Saray Net Global Sivasspor maçına hazır! 19:41
A. Efes - Panathinaikos | CANLI A. Efes - Panathinaikos | CANLI 19:22
Heidenheim-Bochum maçı ne zaman? Heidenheim-Bochum maçı ne zaman? 19:07
Daha Eski
Zaha G.Saray'a geri dönecek mi? Zaha G.Saray'a geri dönecek mi? 18:57
Manchester City-Wolverhampton maçı ne zaman? Manchester City-Wolverhampton maçı ne zaman? 18:47
Aslan'da tek hedef farkı açmak! İşte Buruk'un 11'i Aslan'da tek hedef farkı açmak! İşte Buruk'un 11'i 18:41
Onvo Antalyaspor - Tümosan Konyaspor | CANLI Onvo Antalyaspor - Tümosan Konyaspor | CANLI 18:22
Al Qadsiah-Al Kholood maçı ne zaman? Al Qadsiah-Al Kholood maçı ne zaman? 18:11
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabını Harold Martin Lopez kazandı 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabını Harold Martin Lopez kazandı 18:00