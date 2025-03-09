Reims-AJ Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Reims-AJ Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 25. haftada Reims-AJ Auxerre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims-AJ Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Reims-AJ Auxerre NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims-AJ Auxerre maçı 9 Mart Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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