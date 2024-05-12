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PSG 1-3 Toulouse (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğu garantileyen Paris Saint-Germain, konuk ettiği Toulouse'a 3-1 mağlup oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 00:16
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PSG 1-3 Toulouse (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde geçen çarşamba günü Alman ekibi Borussia Dortmund'a elendikten sonra, Ligue 1'in 33. haftasında Toulouse'u konuk etti.

Sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen PSG, 8. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Toulouse'da Thijs Dallinga, 13. dakikada maça eşitliği getirdi.

Toulouse, 68. dakikada Gnantin Yann-Alexandre Gboho'nun golüyle 2-1 öne geçerken, 90+5'te Frank Magri'nin golüyle maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Bu mağlubiyetin ardından PSG, 70 puanda kaldı. Paris ekibi, müsabaka sonrası düzenlenen seremonide şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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