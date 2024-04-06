Haberler Fransa Ligue 1 Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nantes ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 09:57 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 10:00
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Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nantes ile Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Lyon maçı 7 Nisan Pazar günü saat 21.45'te BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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