Nice 1-0 Toulouse (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ligue 1'de 13. hafta karşılaşmasında Nice, evinde Toulouse'u konuk etti.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Nice, maçın ikinci yarısında galibiyet golünü bularak zirve takibinde hata yapmadı.
Nice'e galibiyeti getiren maçtaki tek gol ise 54. dakikada Terem Moffi'den geldi.
Francesco Farioli'nin öğrencileri aldığı bu galibiyetle beraber ligde puanını 29'a çıkarırken, yenilmezlik serisini ise 13 maça yükseltti.
Nice ligde gelecek hafta Nantes'a konuk olacak, Toulouse ise Lorient'i ağırlayacak.