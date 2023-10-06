Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Strasbourg ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 10:24
Strasbourg - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 8. haftada Strasbourg ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Nantes maçı 6 Ekim Cuma günü saat 22.00'de BeIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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STRASBOURG - NANTES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg

Sels; Guilbert, Perrin, Nyamsi, Delaine; Deminguet, Doukoure, Diarra; Angelo, Mothiba, Bakwa

Nantes

Lafont; Pierre-Gabriel, Comert, Castelletto, Merlin; Chirivella, Moutoussamy, Sissoko; Mollet, Abline, Simon

ASpor CANLI YAYIN

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