Lorient - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 36. haftada Lorient ile Lens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORIENT - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - Lens maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 18.05'te BeIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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LORIENT - LENS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lorient

Mvogo; Meite, Talbi, Le Goff; Kalulu, Innocent, Abergel, Yongwa; Faivre, Le Fee; Kone

Lens

Samba; Gradit, Medina, Haidara; Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado; Sotoca, Thomasson; Openda

