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Ajaccio - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajaccio - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 14:12
Ajaccio - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Ajaccio - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJACCIO - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajaccio - Montpellier maçı 12 Mart Pazar günü saat 17.00'da beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

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