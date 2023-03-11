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Brest 1-2 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında PSG deplasmanda Brest'in konuğu oldu. Mücadeleyi 2-1 kazanan PSG 3 puanı hanesine yazdırdı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri Soler ve Mbappe kaydetti. Brest'in golü Honorat'tan geldi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 01:13
Brest 1-2 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında PSG, deplasmanda Brest'e konuk oldu. Stade Francis-Le Ble'de oynanan karşılaşmayı PSG son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Maçın 37. dakikasında Soler'in golüyle öne geçen PSG, 43'te Honorat'ın attığı golle ilk yarıyı 1-1 tamamladı. İkinci yarıda gol için yüklenen PSG, aradığı golü uzatmalarda buldu. Lionel Messi'nin asistinde Kylian Mbappe golünü atarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Kylian Mbappe attığı bu golle Ligue 1 tarihinde PSG'nin 3000. golünü kaydederken Lionel Messi yaptığı asistle kulüp kariyerindeki 300. asistini üretmiş oldu.

Lider PSG aldığı bu galibiyetle üst üste 4. maçını kazanarak puanını 66'ya yükseltti. Brest ise 23 puanda kaldı.

PSG önümüzdeki hafta Rennes'i konuk ederken Brest ise Troyes'a konuk olacak.

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