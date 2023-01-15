Monaco - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Ajaccio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Monaco ile Ajaccio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Monaco - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - AJACCIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Ajaccio maçı 15 Ocak Pazar günü saat 19:05'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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