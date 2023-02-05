Haberler Fransa Ligue 1 Lorient - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lorient sahasında Angers ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 10:30
Lorient - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lorient ile Angers karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lorient - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORIENT - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - Angers maçı 5 Şubat Pazar günü saat 1.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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LORIENT - ANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lorient

Mannone; Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff; Innocent, Le Fee, Ponceau; Faivre, Le Bris, Dieng

Angers

Bernardoni; Valery, Hountondji, Blazic, Ghoulam; Salama, Bentaleb, Mendy, Abdelli; Hunou, Sima

ASpor CANLI YAYIN

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