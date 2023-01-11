Lorient - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lorient ile Monaco karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lorient - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORIENT - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - Monaco maçı 11 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'te beIN SPORTS MAX 2'de canlı yayınlanacak.

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LORIENT - MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lorient

Mannone; Le Goff, Talbi, Matsima, Kalulu; Boisgard, Abergel; Cathline, Le Fee, Ouattara; Moffi

Monaco

Nubel; Vanderson, Disasi, Maripan, Henrique; Martins, Fofana, Camara, Golovin; Embolo, Ben Yedder