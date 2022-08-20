Marsilya 2-1 Nantes (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Cengiz Ünder'li Marsilya 10 kişi kazandı

Ligue 1'in 3. haftasında Marsilya ile Nantes kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 70. dakikada Chancel Mbemba ve 82. dakikada Nicolas Pallois'in (k.k.) golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Nantes'ın tek golüyse 78. dakikada Ludovic Blas'tan (p) geldi.

Öte yandan Marsilya'da Samuel Gigot, mücadelenin 76. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

CENGİZ 64'TE GİRDİ 83'TE ÇIKTI

Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 64. dakikasında oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu, Marsilya'nın ikinci golü sonrası teknik direktör Igor Tudor tarafından 83. dakikada oyundan alındı.

Marsilya bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı. Nantes ise 2 puanda kaldı.