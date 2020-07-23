Kylian Mbappe noktayı koydu
Uzun süredir Real Madrid'in gündeminde olan Kylian Mbappe, iddialara son noktayı koydu. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu PSG'den ayrılacağı iddia edilen Fransız futbolcu, "50. yılın kutlanacağı bu özel sezonda PSG'de forma giymeye devam edeceğim. Hiçbir yere gitmiyorum" ifadesini kullandı.
Uzun süredir Real Madrid'in gündeminde olan Kylian Mbappe, iddialara son noktayı koydu. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu PSG'den ayrılacağı iddia edilen Fransız futbolcu, "50. yılın kutlanacağı bu özel sezonda PSG'de forma giymeye devam edeceğim. Hiçbir yere gitmiyorum" ifadesini kullandı.
- 23.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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