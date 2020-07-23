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23 Temmuz 2020, Perşembe
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noktayı koydu

Kylian Mbappe noktayı koydu

Uzun süredir 'in gündeminde olan , iddialara son noktayı koydu. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu 'den ayrılacağı iddia edilen Fransız futbolcu, "50. yılın kutlanacağı bu özel sezonda PSG'de forma giymeye devam edeceğim. Hiçbir yere gitmiyorum" ifadesini kullandı.

Uzun süredir 'in gündeminde olan , iddialara son noktayı koydu. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu 'den ayrılacağı iddia edilen Fransız futbolcu, "50. yılın kutlanacağı bu özel sezonda PSG'de forma giymeye devam edeceğim. Hiçbir yere gitmiyorum" ifadesini kullandı.

  1. 23.7.2020
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