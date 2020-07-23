Kylian Mbappe noktayı koydu

Uzun süredir Real Madrid'in gündeminde olan Kylian Mbappe, iddialara son noktayı koydu. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu PSG'den ayrılacağı iddia edilen Fransız futbolcu, "50. yılın kutlanacağı bu özel sezonda PSG'de forma giymeye devam edeceğim. Hiçbir yere gitmiyorum" ifadesini kullandı.