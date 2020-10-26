Lille Teknik Direktörü Galtier'e ettiği küfürler kameraya yansımıştı... Burak Yılmaz özür diledi!

Fransa Ligue'in 8. haftasında Nice ile Lille karşı karşıya geldi. Allianz Riviera'da oynanan mücadele 1-1 sonuçlanırken, Lille'e beraberlik golünü getiren golü milli yıldız Burak Yılmaz kaydetti.

KÜFÜRLER KAMERAYA YANSIDI!

Maça damga vuran olay ise, 79. dakikada oyundan alınana Yılmaz'ın teknik direktör Christophe Galtier'e Türkçe ettiği küfürlerin ekranlara yansıması oldu.

(Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)

GALTIER: BURAK HIRSINI GÖSTERİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Galtier ise, "Jonathan David yedek başladı, Burak oyundaydı ancak bu durumu yönetmek benim işim. Maçın sonlarına doğru yaşananları yönetmek de benim işim ancak bu durum Burak'ın 35 yaşına rağmen hala hırsını gösteriyor. Lille'e bir şeyler katmak istiyor ve taraftarımızın böyle bir durumdan memnun olması gerekir" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ'DAN ÖZÜR

Golcü futbolcu Burak Yılmaz, yaşanan son gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı.

Yılmaz'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Nice'e sadece galibiyet odaklı gitmiştik. Maç içinde sarı kart gördüm ve bazı kararlar sonrası çok sinirlendim. Maçın adrenali ile oyundan çıkarken reaksiyon gösterdim ama bu tavrım özellikle bir kişiye yönelik değildi. Bu tip bir hareketle kameralara görünmem beni de rahatsız etti. Gelecek sefer daha dikkatli olacağım. Arkadaşlarımdan, hocamdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum.