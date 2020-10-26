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Teknik Direktörü 'e ettiği küfürler kameraya yansımıştı... özür diledi!

Fransa Ligue'in 8. haftasında Nice ile karşısında oynanan karşılaşmanın 79. dakikasında oyundan alınması nedeniyle 'e ettiği küfürler kameraya yansıyan milli yıldız , hesabından bir özür metni yayınladı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 19:25
Lille Teknik Direktörü Galtier'e ettiği küfürler kameraya yansımıştı... Burak Yılmaz özür diledi!

Fransa Ligue'in 8. haftasında Nice ile karşı karşıya geldi. Allianz Riviera'da oynanan mücadele 1-1 sonuçlanırken, Lille'e beraberlik golünü getiren golü milli yıldız kaydetti.

KÜFÜRLER KAMERAYA YANSIDI!

Maça damga vuran olay ise, 79. dakikada oyundan alınana Yılmaz'ın Christophe 'e Türkçe ettiği küfürlerin ekranlara yansıması oldu.

(Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)

GALTIER: BURAK HIRSINI GÖSTERİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Galtier ise, "Jonathan David yedek başladı, Burak oyundaydı ancak bu durumu yönetmek benim işim. Maçın sonlarına doğru yaşananları yönetmek de benim işim ancak bu durum Burak'ın 35 yaşına rağmen hala hırsını gösteriyor. Lille'e bir şeyler katmak istiyor ve taraftarımızın böyle bir durumdan memnun olması gerekir" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ'DAN ÖZÜR

Golcü futbolcu Burak Yılmaz, yaşanan son gelişmelerin ardından hesabından bir özür mesajı yayınladı.

Yılmaz'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Nice'e sadece galibiyet odaklı gitmiştik. Maç içinde sarı kart gördüm ve bazı kararlar sonrası çok sinirlendim. Maçın adrenali ile oyundan çıkarken reaksiyon gösterdim ama bu tavrım özellikle bir kişiye yönelik değildi. Bu tip bir hareketle kameralara görünmem beni de rahatsız etti. Gelecek sefer daha dikkatli olacağım. Arkadaşlarımdan, hocamdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum.

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