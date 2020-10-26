Burak Yılmaz golü attı, kızı Naz sevince boğuldu! "Babam yine attı anne"

Fransa Ligue 1'de Nice ile Lille arasında oynanan mücadeleyi annesi İstem Atilla ve kardeşi Derin ile birlikte takip eden Naz Yılmaz, babası Burak Yılmaz'ın golü sonrası, "Babam yine attı anne" sözleriyle büyük sevinç yaşadı.

Fransa Ligue'in 8. haftasında Lille, Nice ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Lille'e 1 puanı kazandıran golü ise 58. dakikada milli yıldız Burak Yılmaz kaydetti.

Yılmaz'ın eşi İstem Atilla ise kızları Naz ve Derin Yılmaz ile birlikte maçı evde tabletten takip etti.

Atilla, 35 yaşındaki forvetin kaydettiği gol esnasında kızı Naz'ın verdiği tepkileri ise sosyal medyadan paylaştı.

Babasının golünün ardından sevince boğulan Naz, "Babam yine attı" dedi.