Fransız ekibi Lyon'dan Benzema'ya transfer çağrısı! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Fransız ekibi 'dan Benzema'ya çağrısı!

Fransız ekibi Lyon'dan Benzema'ya transfer çağrısı!

'un sportif direktörü , Karim Benzema'yı etmek istediklerini açıkladı. Juninho, "Karim ile konuşmak için doğru zamanı bekleyeceğim. Birkaç kez mesajlaştık ve Lyon'a geri dönmek istediğini hissettim." ifadelerini kullandı.

'in Fransız yıldızı Karim Benzema için 'dan sürpriz çağrısı geldi.

"HARİKA BİR LİDER OLABİLİR"

'un sportif direktörü , "Benzema'nın kariyerini burada bitireceğini hayal ediyorum. Lyon'da en az 2 yıl oynamasını ve gençleri eğitmesini istiyorum. Burada harika bir lider olabilir" şeklinde açıklama yaptı.

"GERİ DÖNMEK İSTEDİĞİNİ HİSSETTİM"

Benzema'nın Real Madrid'de yüksek maaş aldığının hatırlatılması üzerine Juninho, "Karim ile konuşmak için doğru zamanı bekleyeceğim. Birkaç kez mesajlaştık ve Lyon'a geri dönmek istediğini hissettim. Madrid'de kazandığını ona veremeyiz ama onun için tüm şartları zorlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 15 maçta 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

  1. 13.11.2019
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