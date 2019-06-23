Dani Alves PSG'den ayrıldığını duyurdu
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de iki sezondur forma giyen Dani Alves, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile kulüpten ayrıldığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İki yıldır Fransız ekibi PSG'de forma giyen 36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Dani Alves, takımdan ayrıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan tecrübeli futbolcu, "Bugün hayatımda bir döngüyü bitiriyorum. Birlikte tarih yazma fırsatı veren PSG ailesine çok teşekkür ederim. Hayatta her şeyin bir başı, ortası ve sonu vardır. Artık buraya nokta koyma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Fransız ekibinde 73 maça çıkan ve dünyanın en çok kupa kazanan oyuncusu olan Brezilyalı yıldız, futbol kariyerine bir süre daha devam edecek.
- 23.06.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
Dani Alves PSG'den ayrıldığını duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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