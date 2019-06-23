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23 Haziran 2019, Pazar
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'den ayrıldığını duyurdu

Dani Alves PSG'den ayrıldığını duyurdu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain'de iki sezondur forma giyen , hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile kulüpten ayrıldığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İki yıldır Fransız ekibi 'de forma giyen 36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu , takımdan ayrıldığını açıkladı.

hesabı üzerinden bir açıklama yapan tecrübeli futbolcu, "Bugün hayatımda bir döngüyü bitiriyorum. Birlikte tarih yazma fırsatı veren PSG ailesine çok teşekkür ederim. Hayatta her şeyin bir başı, ortası ve sonu vardır. Artık buraya nokta koyma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Fransız ekibinde 73 maça çıkan ve dünyanın en çok kupa kazanan oyuncusu olan Brezilyalı yıldız, futbol kariyerine bir süre daha devam edecek.

  1. 23.06.2019
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