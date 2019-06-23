Dani Alves PSG'den ayrıldığını duyurdu

İki yıldır Fransız ekibi PSG'de forma giyen 36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Dani Alves, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan tecrübeli futbolcu, "Bugün hayatımda bir döngüyü bitiriyorum. Birlikte tarih yazma fırsatı veren PSG ailesine çok teşekkür ederim. Hayatta her şeyin bir başı, ortası ve sonu vardır. Artık buraya nokta koyma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Fransız ekibinde 73 maça çıkan ve dünyanın en çok kupa kazanan oyuncusu olan Brezilyalı yıldız, futbol kariyerine bir süre daha devam edecek.