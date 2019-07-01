Mbappe gemileri yaktı
Mbappe, kulübü PSG’nin sözleşme yenileme talebini reddetti. 2022 yılına kadar kontratı bulunan 20 yaşındaki Fransız yıldızın, en kısa sürede ayrılmayı kafasına koyduğu bildirildi.
Dünya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan Kylian Mbappe, ayrılık ateşini yaktı. 20 yaşındaki Fransız oyuncunun, kulübü Paris-Saint Germain'in, yeni sözleşme talebini geri çevirdiği ifade edildi. Fransız ekibiyle 2022 yılına kadar kontratı bulunan Mbappe'nin uzun vadeli düşünülen teklifi geri çevirmesi ayrılık iddialarını da güçlendirdi. Marca, Real Madrid'in transfer gündeminde yer alan genç starın transferinin bu sezon için maddi olarak zor olduğunu iddia etti.
230 MİLYON EURO İSTİYOR
PSG'nin 230 milyon euro talep etmesi nedeniyle Madrid'in bu transferde geri adım attığı kaydedildi. M.United ve Barça ile de adı anılan Mbappe'nin, gelecek transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. 2018'de 180 milyon euro karşılığında Monaco'dan transfer edilen genç star, PSG'de 87 maçta 60 gol, 32 asistlik performans gösterdi. Fransa ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanarak tarih yazan Mbappe, geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmaya çıktığı Fransa Ligi'nde 33 gol, 9 asistle oynadı.
- 1.7.2019
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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