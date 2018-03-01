Neymar Real Madrid maçında yok
PSG'li Neymar'ın nükseden sakatlığı sebebiyle hafta sonu ameliyat edileceği bildirildi
Fransa 1'inci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar'ın, nükseden sakatlığı sebebiyle hafta sonu ülkesinde ameliyat olacağı ve bu nedenle takımının UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile oynayacağı rövanş mücadelesinde takımını yalnız bırakacağı belirtildi.
PSG, Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, doktorların yaptığı tetkikler neticesinde hafta sonu oynadığı lig maçında sakatlanan Neymar'ın bu hafta sonu Brezilya'da ameliyat olması gerektiği ifade edildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
Geçen hafta sonu PSG'nin ligde Olympique Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanan Neymar'ın sağ ayak bileğinde burkulma ve ayak tarağı kemiğinde kırık tespit edilmişti.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
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Eljif’in derdi bel
Toplam 7
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fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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Toplam 26
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beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
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