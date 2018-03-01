Fransa 1'inci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar'ın, nükseden sakatlığı sebebiyle hafta sonu ülkesinde ameliyat olacağı ve bu nedenle takımının UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile oynayacağı rövanş mücadelesinde takımını yalnız bırakacağı belirtildi.

PSG, Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, doktorların yaptığı tetkikler neticesinde hafta sonu oynadığı lig maçında sakatlanan Neymar'ın bu hafta sonu Brezilya'da ameliyat olması gerektiği ifade edildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Geçen hafta sonu PSG'nin ligde Olympique Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanan Neymar'ın sağ ayak bileğinde burkulma ve ayak tarağı kemiğinde kırık tespit edilmişti.