Neymar Real Madrid maçında yok – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    maçında yok

    <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a> <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> maçında yok

    'li 'ın nükseden sakatlığı sebebiyle hafta sonu ameliyat edileceği bildirildi

    Fransa 1'inci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in () Brezilyalı yıldız futbolcusu 'ın, nükseden sakatlığı sebebiyle hafta sonu ülkesinde ameliyat olacağı ve bu nedenle takımının UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile oynayacağı rövanş mücadelesinde takımını yalnız bırakacağı belirtildi.

    , Brezilyalı yıldız oyuncusu 'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamada, doktorların yaptığı tetkikler neticesinde hafta sonu oynadığı lig maçında sakatlanan 'ın bu hafta sonu Brezilya'da ameliyat olması gerektiği ifade edildi.

    Fransız basınında yer alan haberlere göre, 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

    Geçen hafta sonu 'nin ligde Olympique Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanan Neymar'ın sağ ayak bileğinde burkulma ve ayak tarağı kemiğinde kırık tespit edilmişti.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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