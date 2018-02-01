Van Persie'li Feyenoord Hollanda kupasında finale kaldı – Fotomaç – 01 Şubat 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    'li Feyenoord Hollanda kupasında finale kaldı

    Van Persie'li Feyenoord Hollanda kupasında finale kaldı

    Kupanın yarı finalinde Willem II Tilburg'u konuk eden Feyenoord, 'nin de gol attığı maçı kazanarak adını finale yazdırdı

    Feyenoord, devre arasında 'den transfer ettiği Robin 'nin de gol attığı yarı final maçını kazanarak, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) Kupası'nda finale yükseldi.

    Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, KNVB Kupası yarı finalinde Willem II Tilburg'u konuk etti.

    Feyenoord, maçın 21'inci dakikasında Steven Berghuis'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Takımıyla ilk 11'de sahaya çıkan Van Persie, 60'ıncı dakikada futbol kariyerinin 300'üncü golünü atarak, Feyenoord'a 2-0'lık galibiyeti getirdi. Daha sonra Tonny Vilhena takımının 3'üncü golünü kaydederek, Feyenoord'u finale taşıyan galibiyete imza attı.

    Öte yandan, kupada oynanan diğer yarı final maçında AZ Alkmaar, Twente'yi 4-0 yenerek, finalde Feyenoord'un rakibi oldu.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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