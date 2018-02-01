Van Persie'li Feyenoord Hollanda kupasında finale kaldı
Kupanın yarı finalinde Willem II Tilburg'u konuk eden Feyenoord, Van Persie'nin de gol attığı maçı kazanarak adını finale yazdırdı
Feyenoord, devre arasında Fenerbahçe'den transfer ettiği Robin van Persie'nin de gol attığı yarı final maçını kazanarak, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) Kupası'nda finale yükseldi.
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, KNVB Kupası yarı finalinde Willem II Tilburg'u konuk etti.
Feyenoord, maçın 21'inci dakikasında Steven Berghuis'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Takımıyla ilk 11'de sahaya çıkan Van Persie, 60'ıncı dakikada futbol kariyerinin 300'üncü golünü atarak, Feyenoord'a 2-0'lık galibiyeti getirdi. Daha sonra Tonny Vilhena takımının 3'üncü golünü kaydederek, Feyenoord'u finale taşıyan galibiyete imza attı.
Öte yandan, kupada oynanan diğer yarı final maçında AZ Alkmaar, Twente'yi 4-0 yenerek, finalde Feyenoord'un rakibi oldu.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
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Eljif’in derdi bel
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fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
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