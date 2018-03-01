Juventus'un rakibi Milan oldu – Fotomaç – 01 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'un rakibi oldu

    Juventus'un rakibi Milan oldu

    Yarı finalde golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında , deplasmanda Lazio'ya normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası 5-4 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı

    İtalya Kupası yarı finalinde golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında , deplasmanda Lazio'ya normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası 5-4 üstünlük kurarak finale yükseldi.

    Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın normal süresinde Lazio ile Milan gol atamayınca mücadele uzatmaya gitti.

    Uzatma bölümünde de iki takım gol bulamadı ve penaltı atışlarına geçildi.

    Penaltı atışlarında Lazio'ya 5-4 üstünlük sağlayan Milan, finale çıkan takım oldu.

    Milan'da forma giyen milli futbolcu , maç boyunca sahada kaldı ve takımının 6. penaltı atışını gole çevirdi.

    Golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Lazio'yu penaltı atışlarıyla geçen Milan, finalde ile karşılaşacak.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Juventus'un rakibi Milan oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN