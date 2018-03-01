Yarı finalde golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Milan, deplasmanda Lazio'ya normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası 5-4 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı
İtalya Kupası yarı finalinde golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Milan, deplasmanda Lazio'ya normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası 5-4 üstünlük kurarak finale yükseldi.
Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın normal süresinde Lazio ile Milan gol atamayınca mücadele uzatmaya gitti.
Uzatma bölümünde de iki takım gol bulamadı ve penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında Lazio'ya 5-4 üstünlük sağlayan Milan, finale çıkan takım oldu.
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca sahada kaldı ve takımının 6. penaltı atışını gole çevirdi.
Golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Lazio'yu penaltı atışlarıyla geçen Milan, finalde Juventus ile karşılaşacak.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:24
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Eljif’in derdi bel
Toplam 7
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fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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"Alanyaspor kesinlikle Süper Lig'de kalmalıdır"
Toplam 1
Yorum
Alanyalı Eyvah alanyasporda düştü demektir.
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Toplam 26
Yorum
beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
Juventus'un rakibi Milan oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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