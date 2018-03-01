Avrupa'da yeni moda "NCM"

Sezon başında önce Barcelona'dan 222 milyon avroya Brezilyalı Neymar'ı transfer ederek dünya rekoru kıran, ardından 180 milyon avroya Kylian Mbappe'yi renklerine bağlayan PSG, sezonun geride kalan bölümünde Avrupa'nın gol yollarındaki en etkili ileri üçlüsünün sahibi oldu.

Alman merkezli transfermarkt sitesinin verilerine göre, toplam 360 milyon avro değer biçilen Neymar-Cavani-Mbappe, üç kulvarda rakip fileleri 77 kez havalandırarak Avrupa'nın en golcü üçlüsü olmayı başardı.

Hücum hattını oluşturan futbolculardan Uruguaylı Edinson Cavani 32, Neymar 29 ve Mbappe de 16 golle takımının skor yüküne katkıda bulundu.

Neymar-Cavani-Mbappe, PSG'in bu sezon tüm kulvarlarda 138 gollük performansının yüzde 55'ini karşıladı.

- Neymar Paris'te kendini buldu

Barcelona'da Arjantinli Lionel Messi ve Uruguaylı Luis Suarez ile forvet hattını oluşturan Neymar, yeni takımı PSG'de geçen yılın aynı dönemine göre gol sayısını üçe katladı.

Geçen sezon mart ayına kadar tüm kulvarlarda 69 gol atan Messi-Neymar-Suarez üçlüsü, bu sezon 77 gol kaydeden Neymar-Cavani-Mbappe üçlüsünün gerisinde kaldı.

Geçen yıl 69 gollük performansa 10 golle katkıda bulunan 26 yaşındaki Neymar, bu sezon ise ligde 20, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 ve kupa maçlarında 3 olmak üzere 29 gole imza attı.

Messi-Neymar-Suarez, geçen sezonu 111 golle tamamlamıştı.

- Liverpool, Suarez'i aramıyor

Gol yollarında etkili futbolcularından Suarez ve Philippe Coutinho'yu Barcelona'ya gönderen Liverpool, Muhammed Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane ile Avrupa'nın ikinci en golcü üçlüsünü elde etti.

Toplam değerleri 200 milyon avroya yaklaşan Salah-Firmino-Mane, tüm kulvarlarda 66 golle PSG'deki Neymar-Cavani-Mbappe üçlüsünü takip ediyor.

Liverpool'un bu sezon Roma'dan transfer ettiği Salah'ın gelişiyle oluşan yeni hücum hattı, tüm kulvardaki 103 golün yüzde 64'ünü karşıladı.

- Guardiola'nın öğrencileri takipte

İngiltere Premier Lig'de en yakın takipçisi Manchester United'ın 13 puan önünde liderliğini sürdüren, geçen hafta Arsenal'ı 3-0 yenerek Lig Kupası'nı müzesine götüren Manchester City'nin hücum hattı şu ana kadar 61 gol üretti.

Pep Guardiola yönetiminde tüm kulvarlarda 114 kez rakip fileleri havalandıran Manchester ekibinde, Sergio Agüero 30, Raheem Sterling 20, Leroy Sane de 11 gol attı.

İspanya'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona'nın hücum hattı da 61 golle aynı performansı sergiledi.

Toplam değerleri 300 milyon avroyu geçen futbolculardan Messi 30, Suarez 23, Paulinho 8 gol kaydetti.

Manchester City'de Sane, Barcelona'da ise Suarez ve Paulinho UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atma başarısını gösteremedi.

- Real Madrid ve Bayern Münih geride kaldı

Zinedine Zidane ile geçen yıl şampiyonluk turu atan Real Madrid'de 245 milyon avroluk Cristiano Ronaldo, Marco Asensio ve Gareth Bale üçlüsü 27'si ligde toplam 45 gol attı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih ise Robert Lewandowski, Thomas Müller, Kingsley Coman ile şu ana kadar 46 gol buldu.

Avrupa'nın beş büyük liginde en golcü hücum hatları şöyle: