Avrupa'da yeni moda "NCM" – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Avrupa'da yeni moda "NCM"

    Avrupa'da yeni moda "NCM"

    Sezon başında önce 'dan 222 milyon avroya Brezilyalı 'ı transfer ederek dünya rekoru kıran, ardından 180 milyon avroya Kylian Mbappe'yi renklerine bağlayan , sezonun geride kalan bölümünde Avrupa'nın gol yollarındaki en etkili ileri üçlüsünün sahibi oldu.

    Alman merkezli transfermarkt sitesinin verilerine göre, toplam 360 milyon avro değer biçilen -Cavani-Mbappe, üç kulvarda rakip fileleri 77 kez havalandırarak Avrupa'nın en golcü üçlüsü olmayı başardı.

    Hücum hattını oluşturan futbolculardan Uruguaylı Edinson Cavani 32, 29 ve Mbappe de 16 golle takımının skor yüküne katkıda bulundu.

    Neymar-Cavani-Mbappe, 'in bu sezon tüm kulvarlarda 138 gollük performansının yüzde 55'ini karşıladı.

    - Neymar Paris'te kendini buldu
    'da Arjantinli Lionel Messi ve Uruguaylı Luis Suarez ile forvet hattını oluşturan Neymar, yeni takımı 'de geçen yılın aynı dönemine göre gol sayısını üçe katladı.

    Geçen sezon mart ayına kadar tüm kulvarlarda 69 gol atan Messi-Neymar-Suarez üçlüsü, bu sezon 77 gol kaydeden Neymar-Cavani-Mbappe üçlüsünün gerisinde kaldı.

    Geçen yıl 69 gollük performansa 10 golle katkıda bulunan 26 yaşındaki Neymar, bu sezon ise ligde 20, Şampiyonlar Ligi'nde 6 ve kupa maçlarında 3 olmak üzere 29 gole imza attı.

    Messi-Neymar-Suarez, geçen sezonu 111 golle tamamlamıştı.

    - Liverpool, Suarez'i aramıyor
    Gol yollarında etkili futbolcularından Suarez ve Philippe Coutinho'yu 'ya gönderen , Muhammed Salah, Roberto Firmino ve ile Avrupa'nın ikinci en golcü üçlüsünü elde etti.

    Toplam değerleri 200 milyon avroya yaklaşan Salah-Firmino-Mane, tüm kulvarlarda 66 golle PSG'deki Neymar-Cavani-Mbappe üçlüsünü takip ediyor.

    'un bu sezon Roma'dan transfer ettiği Salah'ın gelişiyle oluşan yeni hücum hattı, tüm kulvardaki 103 golün yüzde 64'ünü karşıladı.

    - Guardiola'nın öğrencileri takipte
    'de en yakın takipçisi 'ın 13 puan önünde liderliğini sürdüren, geçen hafta Arsenal'ı 3-0 yenerek Lig Kupası'nı müzesine götüren 'nin hücum hattı şu ana kadar 61 gol üretti.

    yönetiminde tüm kulvarlarda 114 kez rakip fileleri havalandıran Manchester ekibinde, 30, 20, Leroy Sane de 11 gol attı.

    İspanya'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona'nın hücum hattı da 61 golle aynı performansı sergiledi.

    Toplam değerleri 300 milyon avroyu geçen futbolculardan Messi 30, Suarez 23, Paulinho 8 gol kaydetti.

    'de Sane, Barcelona'da ise Suarez ve Paulinho Şampiyonlar Ligi'nde gol atma başarısını gösteremedi.

    - Real Madrid ve Bayern Münih geride kaldı
    ile geçen yıl şampiyonluk turu atan 'de 245 milyon avroluk Cristiano Ronaldo, Marco Asensio ve Gareth Bale üçlüsü 27'si ligde toplam 45 gol attı.

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi ise Robert Lewandowski, Thomas Müller, Kingsley Coman ile şu ana kadar 46 gol buldu.

    Avrupa'nın beş büyük liginde en golcü hücum hatları şöyle:

    TAKIM FUTBOLCULAR TOPLAM GOL PİYASA DEĞERİ (MİLYON AVRO)
    PARIS SAINT-GERMAIN

    NEYMAR-CAVANI-MBAPPE

    		 77 360
    LIVERPOOL SALAH-FIRMINO-MANE 66 190
    MANCHESTER CITY AGUERO-STERLING-SANE 61 230
    BARCELONA MESSI-SUAREZ-PAULINHO 61 305
    TOTTENHAM HOTSPUR KANE-SON-ALLI 57 235
    OLYMPIQUE LYON FEKIR-MARIANO-DEPAY 50 100
    LAZIO IMMOBILE-MILINKOVIC-ALBERTO 48 105
    BAYERN MÜNİH LEWANDOWSKI-MULLER-COMAN 46 160
    REAL MADRID RONALDO-ASENSIO-BALE 45 245
    JUVENTUS HIGUAIN-DYBALA-MANDZUKIC 42 175



    Kaynak: AA
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:46
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