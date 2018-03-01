Neymar'ın iyileşmesi aylar sürecek
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.
Brezilya Futbol Federasyonu sağlık ekibinden Rodrigo Lasmar, sakatlığı nedeniyle ülkesine dönen yıldız oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ülke basınına yaptığı açıklamada, "Neymar'ın iyileşme süresi, iki ile üç buçuk ay arasında değişecek. Kesin süre, ameliyatın ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.
Takımının Olympique Marsilya ile geçen hafta sonu oynadığı lig maçı sırasında sakatlanan ve ayak tarağı kemiğinde kırık tespit edilen Neymar'ın, Belo Horizonte kentinde cumartesi günü ameliyata alınması planlanıyor.
Sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Neymar'ın, Rusya'da 14 Haziran'da başlayacak FIFA Dünya Kupası'na kadar tamamen hazır hale gelmesi hedefleniyor.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:32
-
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kim kazanır?
Toplam 49
Yorum
Hakan 3-1 iyi sonuç BJK alır.
-
Beşiktaş, Fellaini'yi ezeli rakibine kaptırdı!
Toplam 18
Yorum
forever1903 su anda besiktasin yedek oyuncusunu almaya bile paralari yok, felaliniyi nasil getireceklermis cok merak ediyorum dogrusu
-
Tahkim'den flaş karar! Fernandao...
Toplam 5
Yorum
KaRTaL Brezilyada oyuncuların birbirine girmesine ve 10 kırmızı kartın çıkmasına sebep olan hareket, ülkemizde normal karşılanıyor ya pes doğrusu!!
Neymar'ın iyileşmesi aylar sürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.