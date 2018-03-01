Neymar'ın iyileşmesi aylar sürecek – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    'ın iyileşmesi aylar sürecek

    <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a>'ın iyileşmesi aylar sürecek

    Fransa 1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in () Brezilyalı yıldızı , sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.

    Brezilya Federasyonu sağlık ekibinden Rodrigo Lasmar, sakatlığı nedeniyle ülkesine dönen yıldız oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ülke basınına yaptığı açıklamada, "'ın iyileşme süresi, iki ile üç buçuk ay arasında değişecek. Kesin süre, ameliyatın ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.

    Takımının Olympique Marsilya ile geçen hafta sonu oynadığı lig maçı sırasında sakatlanan ve ayak tarağı kemiğinde kırık tespit edilen 'ın, Belo Horizonte kentinde cumartesi günü ameliyata alınması planlanıyor.

    Sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen 'ın, Rusya'da 14 Haziran'da başlayacak 'na kadar tamamen hazır hale gelmesi hedefleniyor.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:32
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