Neymar'ın babası çıkıştı: "Böyle bir şey olabilir mi!" – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    'ın babası çıkıştı: "Böyle bir şey olabilir mi!"

    Neymar'ın babası çıkıştı: "Böyle bir şey olabilir mi!"

    Marsilya'yla oynanan karşılaşmada sağ ayak bileğini kötü bir şekilde burkan ve tarak kemiğinde kırık meydana gelen 'ın durumuyla ilgili çıkan haberlere babasından sert tepki geldi.

    Son birkaç gün içerisinde başta Unai Emery olmak üzere Saint-Germain'li bazı yöneticilerin basına yaptıkları "'ın ciddi bir durumu yok. Belki 'le önümüzdeki hafta oynanacak maça bile çıkabilir" açıklamaları sonrası Neymar Santos Sr. adeta patladı!

    ", Neymar'ın sakatlığını gayet iyi biliyor. Doktor muayeneleri yapıldı, durumu belli. Ameliyat olsun veya olmasın, süre net. Neymar en az 6 hafta oynayamayacak" diyen Neymar'ın babası, Real Madrid maçında oynayabileceği yönündeki iddialara ise tepki gösterdi:

    "Real Madrid maçında tabii ki oynayamayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Maça şurada ne kaldı. Bunun aksini düşünmek saçmalık olur."



    Öte yandan, Neymar'ın sakatlığının sanıldığından daha ciddi olduğunu iddia edenler de var.

    ESPN, Daily Star ve France Football gibi ünlü spor siteleri Brezilyalı yıldızın ameliyat olduktan sonra iyi bir rehabilitasyon süreci geçirmemesi halinde 'nı bile kaçırabileceğini iddia ediyor.

    Fotomac.com.tr / Dış Haberler

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:21
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