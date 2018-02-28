Neymar'ın babası çıkıştı: "Böyle bir şey olabilir mi!"

Son birkaç gün içerisinde başta Unai Emery olmak üzere Paris Saint-Germain'li bazı yöneticilerin basına yaptıkları "Neymar'ın ciddi bir durumu yok. Belki Real Madrid'le önümüzdeki hafta oynanacak maça bile çıkabilir" açıklamaları sonrası Neymar Santos Sr. adeta patladı!

"PSG, Neymar'ın sakatlığını gayet iyi biliyor. Doktor muayeneleri yapıldı, durumu belli. Ameliyat olsun veya olmasın, süre net. Neymar en az 6 hafta oynayamayacak" diyen Neymar'ın babası, Real Madrid maçında oynayabileceği yönündeki iddialara ise tepki gösterdi:

"Real Madrid maçında tabii ki oynayamayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Maça şurada ne kaldı. Bunun aksini düşünmek saçmalık olur."







Öte yandan, Neymar'ın sakatlığının sanıldığından daha ciddi olduğunu iddia edenler de var.

ESPN, Daily Star ve France Football gibi ünlü spor siteleri Brezilyalı yıldızın ameliyat olduktan sonra iyi bir rehabilitasyon süreci geçirmemesi halinde Dünya Kupası'nı bile kaçırabileceğini iddia ediyor.



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