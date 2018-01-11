Neymar o sevincin sebebini açıkladı

Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Lig Kupası çeyrek finalinde Amiens'i deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Maçın ikinci yarısında takımına kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Neymar atışını gole çevirdikten sonra kramponunu alnına koyarak dikkat çeken bir sevince imza attı.







Bu gol sevincine kimse bir anlam veremezken sosyal medyada "Ne yapmaya çalışıyor?" şeklinde eleştirilen Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada bu sevinci yakın bir arkadaşı için yaptığı söyledi ve "Celso Moraes'i tanıyanlar neden böyle sevindiğimi bilirler, tanımayanlar da istediği gibi algılarlar" ifadelerini kullandı.