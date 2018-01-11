Neymar o sevincin sebebini açıkladı
Fransa Lig Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Amiens'i 2-0 yenen PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, attığı gol sonrası kramponunu alnına koyarak sergilediği ilginç gol sevincine açıklık getirdi.
Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Lig Kupası çeyrek finalinde Amiens'i deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
Maçın ikinci yarısında takımına kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Neymar atışını gole çevirdikten sonra kramponunu alnına koyarak dikkat çeken bir sevince imza attı.
Bu gol sevincine kimse bir anlam veremezken sosyal medyada "Ne yapmaya çalışıyor?" şeklinde eleştirilen Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada bu sevinci yakın bir arkadaşı için yaptığı söyledi ve "Celso Moraes'i tanıyanlar neden böyle sevindiğimi bilirler, tanımayanlar da istediği gibi algılarlar" ifadelerini kullandı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:15
-
Sneijder tartışılmaz ama ben de Belhanda'yım
Toplam 28
Yorum
FBLand Bu kim ya yeni mi çıktı :D
-
Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 12
Yorum
fbli valla bunu adamgibi tokatlayacak ağzını burnunu yamultacak bir yiğit lazım bu ondan anlar
-
'Nerede kalmıştık...' furyası sürüyor!
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ teknik ekip böyle toplanıyorsa yapılacak transferleri hayal bile edemiyorum ! devam devam önümüzdeki sezon ffp girersiniz...
Neymar o sevincin sebebini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.