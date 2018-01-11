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    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    o sevincin sebebini açıkladı

    Neymar o sevincin sebebini açıkladı

    çeyrek finalinde deplasmanda Amiens'i 2-0 yenen 'nin Brezilyalı yıldızı , attığı gol sonrası kramponunu alnına koyarak sergilediği ilginç gol sevincine açıklık getirdi.

    Paris Saint-Germain (), çeyrek finalinde Amiens'i deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

    Maçın ikinci yarısında takımına kazandırdığı penaltıda topun başına geçen atışını gole çevirdikten sonra kramponunu alnına koyarak dikkat çeken bir sevince imza attı.



    Bu gol sevincine kimse bir anlam veremezken sosyal medyada "Ne yapmaya çalışıyor?" şeklinde eleştirilen Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada bu sevinci yakın bir arkadaşı için yaptığı söyledi ve "Celso Moraes'i tanıyanlar neden böyle sevindiğimi bilirler, tanımayanlar da istediği gibi algılarlar" ifadelerini kullandı.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:15
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