Asensio koptu gidiyor

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve ilk yarıyı kapatan Asensio’ya ülkesinden talipler var. İspanyol oyuncuyu, Villarreal, Sevilla ve Real Betis, kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun sakatlık sürecini de yakından takip eden üç kulüp, ocak ayında Fenerbahçe’ye teklif yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve ilk yarıyı kapatan Asensio'ya ülkesinden talipler var. İspanyol oyuncuyu, Villarreal, Sevilla ve Real Betis, kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun sakatlık sürecini de yakından takip eden üç kulüp, ocak ayında Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.