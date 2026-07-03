Mert Hakan kalıyor

Fenerbahçe'yle sözleşmesi 30 Haziran'da biten Mert Hakan Yandaş, takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası'ndaki ilk etap çalışmalarına katılmıştı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'yle sözleşmesi 30 Haziran'da biten Mert Hakan Yandaş, takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası'ndaki ilk etap çalışmalarına katılmıştı. Oyuncunun kampta yer almasının sebebi; teknik direktör İsmail Kartal... Tecrübeli çalıştırıcının yönetimle görüştüğü ve Mert Hakan'ın takımda kalmasını istediği öğrenildi. Mert'le 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.