CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mert Hakan kalıyor

Mert Hakan kalıyor

Fenerbahçe'yle sözleşmesi 30 Haziran'da biten Mert Hakan Yandaş, takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası'ndaki ilk etap çalışmalarına katılmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 06:50
Mert Hakan kalıyor
Fenerbahçe'yle sözleşmesi 30 Haziran'da biten Mert Hakan Yandaş, takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası'ndaki ilk etap çalışmalarına katılmıştı. Oyuncunun kampta yer almasının sebebi; teknik direktör İsmail Kartal... Tecrübeli çalıştırıcının yönetimle görüştüğü ve Mert Hakan'ın takımda kalmasını istediği öğrenildi. Mert'le 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.
İsviçre-Cezayir | CANLI İZLE
G.Saray beklenen bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular
DİĞER
Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"
Dünyanın gözü NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da: Trump 1000 kişilik heyet ve yeni uçağıyla geliyor!
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! Guirassy için satılacaklar
F.Bahçe'de Sarr'a dudak uçuklatan teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Grubu 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz" "Grubu 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz" 00:51
"Bu galibiyeti milletimize armağan ediyoruz" "Bu galibiyeti milletimize armağan ediyoruz" 00:51
"Grubu 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz" "Grubu 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz" 00:50
"Bu galibiyeti milletimize armağan ediyoruz" "Bu galibiyeti milletimize armağan ediyoruz" 00:49
12 Dev Adam Bosna Hersek'i devirdi! 12 Dev Adam Bosna Hersek'i devirdi! 00:16
G.Saray, Osimhen'in yeni yardımcısını buldu! G.Saray, Osimhen'in yeni yardımcısını buldu! 00:16
Daha Eski
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 00:16
İşte F.Bahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve... İşte F.Bahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve... 00:16
Günün bombası G.Saray'dan! Aral Şimşir... Günün bombası G.Saray'dan! Aral Şimşir... 00:16
Transferde son dakika! F.Bahçe ve Greenwood… Transferde son dakika! F.Bahçe ve Greenwood… 00:16
Ve G.Saray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler... Ve G.Saray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler... 00:16
Fırtına'ya süper kanat! Transfer bedeli... Fırtına'ya süper kanat! Transfer bedeli... 00:16