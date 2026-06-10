Kante ülkesine geri dönebilir! Transferde flaş gelişme
Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları devam ederken gelecek sezon takımdaki yıldız isimlerin durumları merak konusu haline geldi. Son olarak sarı-lacivertlilerde N'Golo Kante için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli futbolcuya ülkesinden transferde yoğun bir ısrar söz konusu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
Sarı-lacivertlilerde geleceği merak konusu olan isimlerden birisi de tecrübeli futbolcu N'Golo Kante.
Takvim'in haberine göre; Fransa Ligi ekiplerinden Paris FC'nin N'Golo Kante ısrarı sürüyor.
Tecrübeli oyuncu için daha önce de sarı-lacivertlilerin kapısını çalan Fransızlar, yeni bir teklif sundu.
Fenerbahçe Yönetimi'nin ise bu teklife henüz olumlu ya da olumsuz yanıt vermediği öğrenildi.
Aziz Yıldırım, mazbata töreninden sonra oyuncularına gelen teklifleri değerlendirecek.
Yıldırım'ın Kante için Aykut Kocaman ile bir toplantı gerçekleştireceği de gelen haberler arasında.
35 yaşındaki yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Geride kalan sezonda 44 maçta görev alan Kante, 4 gole imza attı.
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