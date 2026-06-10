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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kante ülkesine geri dönebilir! Transferde flaş gelişme

Kante ülkesine geri dönebilir! Transferde flaş gelişme

Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları devam ederken gelecek sezon takımdaki yıldız isimlerin durumları merak konusu haline geldi. Son olarak sarı-lacivertlilerde N'Golo Kante için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli futbolcuya ülkesinden transferde yoğun bir ısrar söz konusu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
Kante ülkesine geri dönebilir! Transferde flaş gelişme

Fenerbahçe'de kısa süre önce başkanlık seçimi gerçekleşti.

Kante ülkesine geri dönebilir! Transferde flaş gelişme

Yapılan seçim sonucunda Aziz Yıldırım yeniden sarı-lacivertli camiada başkanlığa seçildi.

Kante ülkesine geri dönebilir! Transferde flaş gelişme

Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından takımdaki yıldız isimlerin geleceği bir hayli kafalarda soru işareti geldi.

Kante ülkesine geri dönebilir! Transferde flaş gelişme

Sarı-lacivertlilerde geleceği merak konusu olan isimlerden birisi de tecrübeli futbolcu N'Golo Kante.

Kante ülkesine geri dönebilir! Transferde flaş gelişme

Takvim'in haberine göre; Fransa Ligi ekiplerinden Paris FC'nin N'Golo Kante ısrarı sürüyor.

Kante ülkesine geri dönebilir! Transferde flaş gelişme

Tecrübeli oyuncu için daha önce de sarı-lacivertlilerin kapısını çalan Fransızlar, yeni bir teklif sundu.

Kante ülkesine geri dönebilir! Transferde flaş gelişme

Fenerbahçe Yönetimi'nin ise bu teklife henüz olumlu ya da olumsuz yanıt vermediği öğrenildi.

Kante ülkesine geri dönebilir! Transferde flaş gelişme

Aziz Yıldırım, mazbata töreninden sonra oyuncularına gelen teklifleri değerlendirecek.

Kante ülkesine geri dönebilir! Transferde flaş gelişme

Yıldırım'ın Kante için Aykut Kocaman ile bir toplantı gerçekleştireceği de gelen haberler arasında.

Kante ülkesine geri dönebilir! Transferde flaş gelişme

35 yaşındaki yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Geride kalan sezonda 44 maçta görev alan Kante, 4 gole imza attı.

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