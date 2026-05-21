Öncelik iki forvet

Sarı-lacivertli kulüpte başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmeleri halinde kadroya en az 2 forvet transfer edeceklerini söyledi. Dernekler ve kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım "Önceliğimiz, kadroya iki santrfor almak. Bunun çalışması sürüyor ve kısa zamanda belki de açıklarız. Benim geçmişteki tecrübelerimi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.