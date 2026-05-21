Fenerbahçe'de Conte gelişmesi! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi...

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük konusunda Hakan Safi tarafının Antonio Conte hamlesine karşı kendi planını devreye soktu. Sarı-lacivertli kulübün yeni teknik adam arayışındaki gelişmeler ve transfer sürecine dair detaylar ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde Hakan Safi ile yarışacak olan Aziz Yıldırım bir yandan kendi temaslarını sürdürürken bir yandan da rakibinin yaptığı hamleleri yakından takip ediyor.

AZİZ YILDIRIM YANITI BEKLİYOR

Takvim'in haberine göre Teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ile anlaşma sağlamasına rağmen şimdilik bunu açıklamayan Yıldırım, Hakan Safi'nin teknik direktörlük görevi için Maldini aracılığıyla ikna etmeye çalıştığı Antonio Conte'nin vereceği yanıtı bekliyor.

TEKLİF PLANLIYOR

Yıldırım'ın, Napoli'den ayrılacak olan İtalyan teknik direktörün Fenerbahçe'de çalışmaya sıcak bakması durumunda devreye girip Conte'ye teklif yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

ALİ KOÇ DA AYNISINI YAPMIŞTI

Bu durumun bir benzeri Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında yaşanan seçimde gerçekleşmiş ve Aziz Yıldırım'ın hoca adayı olarak belirlediği Jose Mourinho, seçimi kazanan Ali Koç'un başkanlığında Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Conte'nin ikna olması durumunda rekabet bu kez Yıldırım ile Safi arasında yaşanabilir.

9 KUPA

56 yaşındaki İtalyan teknik adam kariyerinde 9 kez kupaya uzandı. Conte; 5 İtalya Serie A, 2 İtalya Süper Kupası, 1 İtalya Serie B, 1 İngiltere Premier Lig ve 1 de FA Cup şampiyonluğu yaşadı.

