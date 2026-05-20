Rakiplerin dizleri titreyecek

6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Hakan Safi, kadroya çok önemli yıldızları katacaklarını ve şampiyonluğa ulaşacaklarını söyledi.

İstanbul'da üyelere seslenen Safi, "Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz. Saha içini çözeceğiz. Lobi yapacağız. Borcu çok deniyor, merak etmeyin. Fenerbahçe'nin menfaatleri için tereddüt etmeden kararlar alacağıma emin olabilirsiniz. Ben ve arkadaşlarımın F.Bahçe'yi şampiyon yapacak gücü var" dedi.

Safi, sözlerine şöyle devam etti: "Saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağı. Fenerbahçe'mize 1 yıldız yetmez. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Bir arkadaşım iki isim gösterdi. 'Bunlar beni kesmez' dedim. Benim getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak. Gelecek yıllara damga vuracağız. Koşulsuz, şartsız, cesur şekilde yönetime talibiz. Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacağımı çok iyi biliyorum."