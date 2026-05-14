CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Rafael Leao ısrarı! Görüşmelerde Fikayo Tomori önerildi

Fenerbahçe'de Rafael Leao ısrarı! Görüşmelerde Fikayo Tomori önerildi

Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi, Milan’ın dünyaca ünlü yıldızı Rafael Leao’yu yakından takip ediyor. İtalyan kulübüyle temaslar kuran Safi, Portekizli sol kanat için nabız yokluyor. Öte yandan pazarlıklarda Fikayo Tomori de gündeme geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de Rafael Leao ısrarı! Görüşmelerde Fikayo Tomori önerildi

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine sayılı günler kala adayların transfer çalışmaları netleşiyor. Başkan adayı Hakan Safi, Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Rafael Leao'yu çok istiyor. 26 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz günlerde İtalyan kulübüyle resmi temaslar kuran Safi'nin transfer durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Son dönemde Milan taraftarlarıyla sorunlar yaşayan Portekizli yıldız Leao'nun ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Rafael Leao ısrarı! Görüşmelerde Fikayo Tomori önerildi

KİRALAMA YÖNTEMİ

Milan'dan yıllık 15 milyon euro civarında bir maaş kazanan Portekizli sol kanatın bonservis bedelinin ise 50 milyon euroya yakın olduğu vurgulandı. Ancak Hakan Safi ve ekibinin, Leao'yu kiralama yöntemiyle kadroya katmaya çalıştığı aktarıldı. Görüşmelerin ilerleyen günlerde süreceği dile getirildi. Leao'yu Avrupa'da birçok kulübün yakından takip ettiği ve 2026 Dünya Kupası başlayana kadar sürecin sonlandırılmasının istendiği bildirildi.

Fenerbahçe'de Rafael Leao ısrarı! Görüşmelerde Fikayo Tomori önerildi

10 GOL 3 ASİSTLE OYNADI

Rafael Leao bu sezon Milan'da zaman zaman eleştirildi. Taraftarlardan da tepkiler alan 26 yaşındaki yıldız, sosyal medyasını kapatmıştı. Öte yandan bu sezon 30 resmi maça çıkan Portekizli sol kanat, 10 gol attı, 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'de Rafael Leao ısrarı! Görüşmelerde Fikayo Tomori önerildi

TOMORI ÖNERİSİ

İtalyan kulübü Milan'la görüşmeler yapan başkan adayı Hakan Safi için sürpriz bir transfer önerisi geldi. Milan'ın 28 yaşındaki İngiliz stoper Fikayo Tomori'yi önerdiği kaydedildi. İtalyan ekibiyle Haziran 2027'de kontratı bitecek Tomori bu sezon 35 resmi maça çıkarken 3 asistle oynadı.

Galatasaray'a Kongolu dinamo!
G.Saray'dan transferde savunma harekatı!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
CANLI | Dünyanın gözünü çevirdiği ziyaret: ABD Başkanı Donald Trump trilyonluk heyetiyle 8,5 yıl sonra Çin'de
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Vlahovic sesleri!
Cimbom'dan 65 milyon euro'luk hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta 1 numara harekatı! Beşiktaş'ta 1 numara harekatı! 00:57
Son finalist Trabzonspor! Son finalist Trabzonspor! 00:37
Tekke: Kupayla taçlandırmamız lazım! Tekke: Kupayla taçlandırmamız lazım! 00:37
Galatasaray'a Kongolu dinamo! Galatasaray'a Kongolu dinamo! 00:37
İşte G.Birliği - Trabzonspor maçının özeti İşte G.Birliği - Trabzonspor maçının özeti 00:37
Icardi'ye Ada'dan teklifler var! Icardi'ye Ada'dan teklifler var! 00:36
Daha Eski
G.Saray'a transferde Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü G.Saray'a transferde Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü 00:36
Dursun Özbek'in toplantıda dili sürçtü! Dursun Özbek'in toplantıda dili sürçtü! 00:36
Dursun Özbek açıkladı! "16 Mayıs'ta..." Dursun Özbek açıkladı! "16 Mayıs'ta..." 00:36
G.Saray şampiyonluk bombasını patlatıyor! G.Saray şampiyonluk bombasını patlatıyor! 00:36
G.Saray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! G.Saray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! 00:36
G.Saray'da Duran için karar çıktı! Transfer... G.Saray'da Duran için karar çıktı! Transfer... 00:36