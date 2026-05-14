Fenerbahçe'de Rafael Leao ısrarı! Görüşmelerde Fikayo Tomori önerildi
Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi, Milan’ın dünyaca ünlü yıldızı Rafael Leao’yu yakından takip ediyor. İtalyan kulübüyle temaslar kuran Safi, Portekizli sol kanat için nabız yokluyor. Öte yandan pazarlıklarda Fikayo Tomori de gündeme geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 06:50
TOMORI ÖNERİSİ
İtalyan kulübü Milan'la görüşmeler yapan başkan adayı Hakan Safi için sürpriz bir transfer önerisi geldi. Milan'ın 28 yaşındaki İngiliz stoper Fikayo Tomori'yi önerdiği kaydedildi. İtalyan ekibiyle Haziran 2027'de kontratı bitecek Tomori bu sezon 35 resmi maça çıkarken 3 asistle oynadı.
