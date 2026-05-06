Wrexham Cherif’i almamış

İngiltere Championship ekibi Wrexham'ın devre arasında Sidiki Cherif'le ilgilendiği ancak son anda almaktan vazgeçtiği ortaya çıktı. İngiliz basınına yansıyan haberde; Wrexham'ın 'Profesyonel Transfer Yasası'ndan dolayı Cherif'i almadığı belirtildi. Angers ardından oyuncuyu Fenerbahçe'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderdi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
